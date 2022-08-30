В Ватикане прокомментировали критику в адрес папы римского со стороны Украины и заявили, что он «защищает жизнь, а не занимает политические позиции». Об этом сообщается на сайте Ватикана.
Ранее папа римский Франциск выступил с обращением по случаю полугода украинского кризиса.
Он заявил, что множество украинских и российских детей стали сиротами и упомянул Дарью Дугину.
Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.
«Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве», - заявил он, отметив, что за действия политиков расплачиваются невинные.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу римского, заявив что «нельзя говорить одними категориями об агрессоре и жертве».
«Папа говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик», - заявили в Ватикане.
Представители Ватикана подчеркнули, что Франциск не раз критиковал действия России на Украине, а его слова о Дугиной «следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию».