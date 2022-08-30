В Ватикане прокомментировали критику в адрес папы римского со стороны Украины и заявили, что он «защищает жизнь, а не занимает политические позиции». Об этом сообщается на сайте Ватикана.

Ранее папа римский Франциск выступил с обращением по случаю полугода украинского кризиса.

Он заявил, что множество украинских и российских детей стали сиротами и упомянул Дарью Дугину.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

«Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве», - заявил он, отметив, что за действия политиков расплачиваются невинные.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу римского, заявив что «нельзя говорить одними категориями об агрессоре и жертве».

«Папа говорит как пастор, который защищает каждую человеческую жизнь, а не как политик», - заявили в Ватикане.