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34 минуты назад

В Ватикане объяснили позицию папы Римского по конфликту на Украине

Lenta.ru

Папа Римский Франциск не занимает политической позиции по конфликту на Украине, а защищает жизнь. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Святого Престола, сделанном в ответ на полемику вокруг вопроса о том, какую сторону занимает великий понтифик в украинском кризисе.

«Слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу [российско-украинскому конфликту] следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

При этом в коммюнике Святого Престола говориться, что российская специальная военная операция — это «инициированная Российской Федерацией крупномасштабная война» на Украине. В нем сказали, что Франциск осуждает действия Москвы, как «морально несправедливые, неприемлемые, варварские, бессмысленные и отвратительные».

Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу Римского Франциска. Недовольство Юраша вызвали слова Франциска о том, что политолог и журналист Дарья Дугина, погибшая при взрыве в Подмосковье, является одной из «невинных жертв войны».

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