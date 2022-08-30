В Ватикане объяснили позицию папы Римского по конфликту на Украине

Папа Римский Франциск не занимает политической позиции по конфликту на Украине, а защищает жизнь. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Святого Престола, сделанном в ответ на полемику вокруг вопроса о том, какую сторону занимает великий понтифик в украинском кризисе.

«Слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу [российско-украинскому конфликту] следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

При этом в коммюнике Святого Престола говориться, что российская специальная военная операция — это «инициированная Российской Федерацией крупномасштабная война» на Украине. В нем сказали, что Франциск осуждает действия Москвы, как «морально несправедливые, неприемлемые, варварские, бессмысленные и отвратительные».