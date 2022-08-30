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13 минут назад

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 1,2 тысяч солдат при наступлении

Ura.Ru

Вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ при наступлении
Фото: ReutersReuters

«При разгроме проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаевско-Криворожском и других направлениях действиями российских сил за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронемашин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Также уничтожено более 1,2 тысяч украинских военнослужащих», — приводит РИА «Новости» слова ведомства.

Также сообщается, что российскими войсками уничтожено украинское подразделение, которое было переброшено из западной части Украины, а именно — 128-я отдельная горная штурмовая бригада. Из данной бригады также сдались в плен пятеро человек.

Аксенов прокомментировал информацию о наступлении ВСУ на юге

Ранее URA.RU сообщало, что российские десантники отбили масштабное наступление ВСУ. Российской армией были использованы гранатометы, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, штатное вооружение и не только.

В мире,Минобороны России,
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