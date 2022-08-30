В Германии призвали объявить посла Украины персоной нон грата

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йенс Леман призвал выслать из страны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Об этом пишет ТАСС.
Парламентария возмутило поведение украинского посла, который отозвал приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру посетить Украину.
«Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков. Бочка переполнилась», - отметил представитель ХДС.
Йенс Леман напомнил, что Германия «очень много делает для Украины», и послу стоит это учитывать, а не оскорблять немецких политиков.
В свою очередь Мельник назвал призыв немецкого парламентария «беспрецедентным бардаком», и поинтересовался, «какое пиво надо пить, чтобы возмущаться (…), что бочка переполнилась».
В июле Киев решил отозвать Мельника, он останется послом Украины в Германии до 14 октября. Этому решению предшествовал ряд скандалов и резких высказываний дипломата. В частности, он порекомендовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу». Также посол посоветовал Кречмеру, который выступил за «заморозку» конфликта на Украине, «засунуть голову в морозилку, чтобы охладить свои фантазии о России».