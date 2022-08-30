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30 минут назад

В Германии призвали объявить посла Украины персоной нон грата

Алиса Селезнёва

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йенс Леман призвал выслать из страны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Об этом пишет ТАСС.

В Германии призвали объявить посла Украины персоной нон грата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парламентария возмутило поведение украинского посла, который отозвал приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру посетить Украину.

«Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков. Бочка переполнилась», - отметил представитель ХДС.

Йенс Леман напомнил, что Германия «очень много делает для Украины», и послу стоит это учитывать, а не оскорблять немецких политиков.

В свою очередь Мельник назвал призыв немецкого парламентария «беспрецедентным бардаком», и поинтересовался, «какое пиво надо пить, чтобы возмущаться (…), что бочка переполнилась».

В июле Киев решил отозвать Мельника, он останется послом Украины в Германии до 14 октября. Этому решению предшествовал ряд скандалов и резких высказываний дипломата. В частности, он порекомендовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу». Также посол посоветовал Кречмеру, который выступил за «заморозку» конфликта на Украине, «засунуть голову в морозилку, чтобы охладить свои фантазии о России».

В мире,Михаэль Кречмер,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Бундестаг,
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