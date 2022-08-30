В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
13 минут назад

Tagesspiegel: военное сотрудничество России и КНР беспокоит США и Евросоюз

Газета.Ruиещё 4

Растущее военное сотрудничество России и КНР беспокоит США и Евросоюз. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Запад обеспокоен военным сотрудничеством России и КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — заявила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

Политолог Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора также отмечает, что отношения России и КНР – вызов западным государствам. Эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер придерживается аналогичного мнения о союзе Москвы и Пекина. Он убежден, что вместе две страны бросают вызов миропорядку, во главе которого находятся США.

Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер добавил, что формального союза России и КНР нет, однако у обеих стран схожая стратегия. По его мнению, их объединяет стремление лишить США доминирования на международной арене.

Ранее стало известно, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России.

с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Маневры охватят 13 полигонов Восточного военного округа, в них также примут участие войска ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации, а также иностранные военные.

В мире,Армия,Штефан Майстер,Европейский совет,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители