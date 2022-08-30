Запад обеспокоен военным сотрудничеством России и КНР

Растущее военное сотрудничество России и КНР беспокоит США и Евросоюз. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

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«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — заявила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

Политолог Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора также отмечает, что отношения России и КНР – вызов западным государствам. Эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер придерживается аналогичного мнения о союзе Москвы и Пекина. Он убежден, что вместе две страны бросают вызов миропорядку, во главе которого находятся США.

Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер добавил, что формального союза России и КНР нет, однако у обеих стран схожая стратегия. По его мнению, их объединяет стремление лишить США доминирования на международной арене.

Ранее стало известно, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России.