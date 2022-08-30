В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
11 минут назад

Зеленский озвучил желаемый конец российско-украинского конфликта

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Москвой начался на территории Крыма и в Донбассе, поэтому там он и должен закончиться, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на его обращение к гражданам страны.

Зеленский озвучил желаемый конец российско-украинского конфликта
Фото: EPAEPA

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины должны выйти на государственные границы, которые были утверждены в 1991 году. Зеленский выразил надежду на то, что каждый житель страны понимает, что именно происходит. Президент уверен, что Киев должен возвратить все свои территории. Речь идет о Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также Крыме и всей акватории Черного и Азовского морей.

«От Змеиного и до Керченского пролива. Это будет», — отметил глава государства.

Напомним, на днях Зеленский провел секретное совещание. В нем участвовали главы военного ведомства Украины, а также МВД и СБУ. Речь шла о ситуации на фронте. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на поле боя. Министры и украинский лидер обсудили потребности войск, координацию с партнерами Киева, исполнение предварительных приказов президента.

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители