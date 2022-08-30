Зеленский озвучил желаемый конец российско-украинского конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Москвой начался на территории Крыма и в Донбассе, поэтому там он и должен закончиться, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на его обращение к гражданам страны.

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По словам главы государства, Вооруженные силы Украины должны выйти на государственные границы, которые были утверждены в 1991 году. Зеленский выразил надежду на то, что каждый житель страны понимает, что именно происходит. Президент уверен, что Киев должен возвратить все свои территории. Речь идет о Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также Крыме и всей акватории Черного и Азовского морей.

«От Змеиного и до Керченского пролива. Это будет», — отметил глава государства.