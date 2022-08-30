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24 минуты назад

Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

Lenta.ruиещё 5

Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и остановили контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китай обратился с требованием к США
Фото: EPAEPA

Дипломат подчеркнул, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Помимо этого, отметил он, такие действия поощряют сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведут к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

«США должны немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и контакты с ним по военной линии, перестать создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе, и на деле подкрепить заявление правительства США о неприятии независимости Тайваня», — считает дипломат.

Он заверил, что Пекин будет предпринимать решительные и действенные меры для защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов. Проект сделки предполагает, среди прочего, продажу властям острова 60 противокорабельных ракет и порядка 100 ракет класса «воздух-воздух».

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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