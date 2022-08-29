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1 час назад

В Финляндии могут перейти на работу ночью из-за экономии

Илья Родин

Представитель финской компании-поставщика электроэнергии Vare заявил, что фирма ежедневно получает большое количество запросов от пользователей. Потребители просят рассмотреть возможность переключения с дневного режима потребления энергии на ночной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.

В Финляндии могут перейти на работу ночью из-за экономии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что такие запросы приходят от предприятий со значительной долей автоматизации. Большую часть производственных действий на них выполняют роботы.

В настоящее время ведутся переговоры с руководством десяти компаний «о переносе производства с наиболее дорогих часов», уточнили в Vare.

По данным телеканала, руководству следует обсудить этот вопрос не только с поставщиком электроэнергии, но и с сотрудниками и профсоюзами. За ночную работу в Финляндии работодатель выплачивает существенные надбавки, но смены при этом более короткие, чем дневные.

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