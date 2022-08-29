В Финляндии могут перейти на работу ночью из-за экономии

Представитель финской компании-поставщика электроэнергии Vare заявил, что фирма ежедневно получает большое количество запросов от пользователей. Потребители просят рассмотреть возможность переключения с дневного режима потребления энергии на ночной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.
Отмечается, что такие запросы приходят от предприятий со значительной долей автоматизации. Большую часть производственных действий на них выполняют роботы.
В настоящее время ведутся переговоры с руководством десяти компаний «о переносе производства с наиболее дорогих часов», уточнили в Vare.
По данным телеканала, руководству следует обсудить этот вопрос не только с поставщиком электроэнергии, но и с сотрудниками и профсоюзами. За ночную работу в Финляндии работодатель выплачивает существенные надбавки, но смены при этом более короткие, чем дневные.