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51 минуту назад

BFMTV: Макрон созывает заседание совета обороны из-за ситуации в энергетике

Газета.Ruиещё 3

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 2 сентября провести заседание совета обороны и безопасности страны из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

Макрон созывает экстренное заседание совета обороны
Фото: ReutersReuters

Собеседники издания отмечают, что на возглавляемом Макроном заседании совета будут обсуждаться ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию перед зимой. В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

В ЕС готовят экстренную реформу рынка электроэнергии

Ранее премьер Франции заявила, что ближайшие месяцы будут трудными для Франции на фоне угрозы дефицита газа и электричества. Она отметила, что французам придется приложить усилия, чтобы избежать «жестких отключений».

До этого она признала невозможность заменить российский газ до зимы.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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