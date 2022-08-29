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21 минуту назад

Польша настаивает на прекращении Евросоюзом выдачи виз россиянам

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Польша решительно против выдачи Евросоюзом россиянам всех виз, кроме гуманитарных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз», — сказал он.

Моравецкий выразил мнение, что нужно послать четкий сигнал России и всем россиянам о том, что их «деятельность недопустима и преступна».

История выдачи россиянам шенгенских виз

Политик также отметил, что сейчас не время пользоваться деньгами туристов из России.

Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что его страна выступает за ограничения в выдаче виз гражданам России.

Премьер подчеркнул, что Прага уважает позицию других стран, но стремится убедить их в своей правоте.

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