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22 минуты назад

На Украине выдвинули новое требование к НАТО

Lenta.ruиещё 1

Украине недостаточно предоставления плана действий по членства (ПДЧ) в НАТО, ее устроит только вступление в Североатлантический альянс. Об этом вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в своем интервью изданию «Европейская правда».

На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Фото: ТАССТАСС

Она выдвинула новое требование Киева к НАТО и подчеркнула, что соответствующее решение альянса было бы единственно актуальным на сегодняшний день.

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство», — пояснила Стефанишина.

В мире,Ольга Стефанишина,НАТО,
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