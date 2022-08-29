Пока вы спали: "ненастоящие" миллиарды долларов для Украины и причина роста цен на электронику

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ЕС предрекли «горячую осень»

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Европейские властные элиты своей политикой добились резкого ухудшения жизни простых граждан. ЕС ждет «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределенности зима». Об этом пишет хорватское издание Geopolitika.news.

Издание отмечает, что в европейских странах все больше растет недовольство политикой властей, которое может вылиться в отстаивание своих интересов при помощи акций протеста и «бунтов» по примеру фермеров Нидерландов. При этом элитам не удается убедить простых людей в том, что они должны пожертвовать своими интересами «ради свободы».

Россиян предупредили о росте цен на электронику

Китайские логистические компании с начала весны подняли цены на морские контейнерные перевозки с $6 до $11,5 тысяч. Растет стоимость доставки и из Турции, что неизбежно отразится на цене электроники. Об этом сообщает «Коммерсант».

Эксперты отметили, что рост цен на доставку связан с уходом из России ряда иностранных логистических компаний и отсутствием конкуренции на рынке, а также с антироссийскими санкциями. Увеличение стоимости логистики влияет на себестоимость продукции, «но как именно ретейлеры будут удерживать цены и будут ли, неизвестно», констатировали аналитики.

Стало известно о посещении Вовк офиса СБУ в Мариуполе

Человек с фамилией Вовк посещал бывший офис Службы безопасности Украины на улице Георгиевская в Мариуполе 27 декабря 2019 года. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» со ссылкой на журнал регистрации посетителей.

При этом в журнале не указаны пол и инициалы посетителя с фамилией Вовк, однако известно, что тот находился в офисе СБУ с 9.13 до 17.15, то есть более восьми часов. Гражданка Украины Наталья Вовк подозревается в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта вечером 20 августа.

Глава NASA рассказал о будущей экспедиции на Луну

Новая высадка людей на Луну будет резко отличаться от предыдущей экспедиции, так как человек будет находиться на поверхности спутника Земли продолжительное время, «жить и учиться» там. Об этом в интервью телекомпании NBC рассказал директор NASA Билл Нельсон.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о заселении Луны, а о развитии новых технологий, которые позволят в дальнейшем организовать экспедицию на Марс.

США дали Украине три миллиарда «ненастоящих» долларов

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в три миллиарда долларов, но это совершенно не означает, что Киев получит эти деньги в ближайшее время, пишет «Московский комсомолец».