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13 минут назад

Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе

Lenta.ruиещё 8

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что определило группу экспертов для визита на Запорожскую АЭС. В список агентства вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Также среди членов делегации оказался глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.

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