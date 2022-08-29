Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС

«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что определило группу экспертов для визита на Запорожскую АЭС. В список агентства вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Также среди членов делегации оказался глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.