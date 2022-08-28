МВД Австрии прокомментировало сообщения об убийстве Вовк

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сказали агентству в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.