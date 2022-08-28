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41 минуту назад

МВД Австрии опровергло сообщения об "убийстве" Вовк

Газета.Ruиещё 8

МВД Австрии опровергло сообщения об «убийстве» Натальи Вовк, которую подозревают в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной. Об этом ведомство сообщило РИА «Новости».

МВД Австрии прокомментировало сообщения об убийстве Вовк
Фото: ReutersReuters

Как заявили в МВД, о подобное случае в Австрии неизвестно.

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сказали агентству в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

28 августа австрийское издание Exxpress сообщило о «смерти» Натальи Вовк.

В венском отеле заметили похожую на Вовк постоялицу

По информации издания, Вовк якобы была найдена в номере отеля с 17 ножевыми ранениями.

В качестве иллюстрации в статье использована фотография 26-летней москвички, убитой в 2020 году за две недели до свадьбы.

В мире,Дарья Дугина,Наталья Вовк,
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