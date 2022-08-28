МВД Австрии прокомментировало сообщения об убийстве Вовк

МВД Австрии опровергло сообщения об «убийстве» Натальи Вовк, которую подозревают в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной. Об этом ведомство сообщило РИА «Новости».
Как заявили в МВД, о подобное случае в Австрии неизвестно.
«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сказали агентству в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
28 августа австрийское издание Exxpress сообщило о «смерти» Натальи Вовк.
По информации издания, Вовк якобы была найдена в номере отеля с 17 ножевыми ранениями.
В качестве иллюстрации в статье использована фотография 26-летней москвички, убитой в 2020 году за две недели до свадьбы.