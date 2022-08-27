Решение Сербии по Косову объяснили

"За последние несколько лет это стандартный и отработанный ход Приштины. Раз в несколько месяцев они поднимают градус напряженности, чтобы шаг за шагом расширить свое влияние на севере края и точно так же сокращать присутствие Сербии в регионе, сокращать права и привилегии сербского населения". Георгий Энгельгардт, научный сотрудник Института славяноведения РАН