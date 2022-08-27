Решение Сербии по Косову объяснили

Сербия не хочет эскалации конфликта с Косовом, поэтому согласилась на уступки по въездным документам. Так готовность Белграда принять часть условий Приштины в беседе с «Лентой.ру» объяснил научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. Он также назвал причину регулярных обострений на Балканах.
"За последние несколько лет это стандартный и отработанный ход Приштины. Раз в несколько месяцев они поднимают градус напряженности, чтобы шаг за шагом расширить свое влияние на севере края и точно так же сокращать присутствие Сербии в регионе, сокращать права и привилегии сербского населения". Георгий Энгельгардт, научный сотрудник Института славяноведения РАН
«Права и свободы сербов шаг за шагом ограничиваются, все это сопровождается контролируемым повышением напряженности, а когда эта напряженность спадает, Приштина закрепляет за собой дополнительную степень контроля. Это стандартная практика последних лет», — рассказал он об отношениях Белграда и Приштины.
Главным условием для такого шага президент Сербии Александр Вучич назвал гарантии Евросоюза. По мнению специалиста, это не станет проблемой.
"В принципе это было достаточно ожидаемое заявление, потому что Белград сейчас избегает эскалации этого кризиса. В целом это предполагавшаяся уступка Сербии". Георгий Энгельгардт, научный сотрудник Института славяноведения РАН.
«Проблема в том, какие бы Брюссель ни предоставлял гарантии, в отношении Белграда они носят достаточно эфемерный характер», — заключил он.
Очередное обострение между сторонами произошло 31 июля. Причиной стало прекращение с 1 августа действия на территории частично признанного государства сербских документов и автомобильных номеров.
На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога. Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября после призыва посла США.