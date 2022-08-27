Решение Сербии по Косову объяснили

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50 минут назад

Названа причина уступок Сербии перед Косовом

Lenta.ru

Сербия не хочет эскалации конфликта с Косовом, поэтому согласилась на уступки по въездным документам. Так готовность Белграда принять часть условий Приштины в беседе с «Лентой.ру» объяснил научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. Он также назвал причину регулярных обострений на Балканах.

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Фото: ТАССТАСС

"За последние несколько лет это стандартный и отработанный ход Приштины. Раз в несколько месяцев они поднимают градус напряженности, чтобы шаг за шагом расширить свое влияние на севере края и точно так же сокращать присутствие Сербии в регионе, сокращать права и привилегии сербского населения". Георгий Энгельгардт, научный сотрудник Института славяноведения РАН

«Права и свободы сербов шаг за шагом ограничиваются, все это сопровождается контролируемым повышением напряженности, а когда эта напряженность спадает, Приштина закрепляет за собой дополнительную степень контроля. Это стандартная практика последних лет», — рассказал он об отношениях Белграда и Приштины.

Главным условием для такого шага президент Сербии Александр Вучич назвал гарантии Евросоюза. По мнению специалиста, это не станет проблемой.

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"В принципе это было достаточно ожидаемое заявление, потому что Белград сейчас избегает эскалации этого кризиса. В целом это предполагавшаяся уступка Сербии". Георгий Энгельгардт, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

«Проблема в том, какие бы Брюссель ни предоставлял гарантии, в отношении Белграда они носят достаточно эфемерный характер», — заключил он.

Очередное обострение между сторонами произошло 31 июля. Причиной стало прекращение с 1 августа действия на территории частично признанного государства сербских документов и автомобильных номеров.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога. Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября после призыва посла США.

В мире,Георгий Энгельгардт,Александр Вучич,РАН,ЕС,
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