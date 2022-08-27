Экс-президент Чехии раскрыл роль России в европейском энергетическом кризисе

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус рассказал о мировой энергетической повестке. По его мнению, причина кризиса кроется в непродуманной экологической политике западных стран, а не в действиях России. Об этом пишет Seznam Zpravy.

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Клаус подчеркнул, что избавление от энергетической зависимости от России вполне реально. Но оно приведет к стагфляции экономики.

«Мы станем энергетически независимыми, но наша экономика перестанет работать», - пояснил политик.

Клаус пояснил, что Москва играет важную роль на мировом энергетическом рынке, но она не является единственным поставщиком, а мировой рынок не является исключительно российским.

Вместе с тем, в ближнесрочной перспективе невозможно найти поставщиков энергетических ресурсов, готовых продавать нефть и газ по доступным ценам.

По его мнению, сложная ситуация возникла из-за «зеленого безумия», борьбы с изменением климата. Попытки перейти на восполняемые источники энергии привели в итоге к резкому росту цен на «классические ресурсы».