Страна ЕС продолжила выдавать шенгенские визы гражданам РФ

В посольстве Греции в Москве рассказали, что визовые центры продолжают свою работу. Они принимают заявления и выдают шенгенские визы. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что власти прибалтийских стран выступили за введение запрета на выдачу Шенгена россиянам. Инициатива встретила поддержку в Европе, но многие лидеры все же высказались против введения подобных санкций.
«Визовые центры Греции и консульства Греческой Республики в РФ продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы», - подчеркнули в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что количество сотрудников генконсульства Греции в Москве существенно сократилось. Но оставшиеся сотрудники продолжают свою деятельность.
Туристический сезон-2022 был лучшим за последние три года. На курортах было рекордное количество отдыхающих,пояснили в посольстве.
Ранее сообщалось, что Греция, Кипр и Германия выступили против введения запрета на выдачу Шенгена россиянам.