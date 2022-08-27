Страна ЕС продолжила выдавать шенгенские визы гражданам РФ

В посольстве Греции в Москве рассказали, что визовые центры продолжают свою работу. Они принимают заявления и выдают шенгенские визы. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что власти прибалтийских стран выступили за введение запрета на выдачу Шенгена россиянам. Инициатива встретила поддержку в Европе, но многие лидеры все же высказались против введения подобных санкций.

«Визовые центры Греции и консульства Греческой Республики в РФ продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы», - подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что количество сотрудников генконсульства Греции в Москве существенно сократилось. Но оставшиеся сотрудники продолжают свою деятельность.

Туристический сезон-2022 был лучшим за последние три года. На курортах было рекордное количество отдыхающих,пояснили в посольстве.