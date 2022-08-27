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12 минут назад

В Анголе допустили присоединение к платежной системе «Мир»

Елена Прошина

В Анголе рассматривают возможность начать использовать платежную систему «Мир» и разрешить применение этих карт на территории страны. Также власти могут перевести расчеты с Россией в национальные валюты, если объемы российских инвестиций и торговли между странами достигнут высоких показателей. Такое заявление сделал посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья, передает РИА Новости.

Еще одна страна захотела присоединениться к платежной системе «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что сегодня картами «Мир» можно расплатиться во Вьетнаме, Южной Корее, Турции, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Южной Осетии, Таджикистане и Абхазии.

Аугушту да Силва Кунья допустил возможность использования платежной системы «Мир», но при условии, что уровень финансово экономических отношений между Луандой и Москвой и российских инвестиций в Анголу возрастет. Он подчеркнул, что власти Анголы приветствуют российских инвесторов. Если доля вложенных ими средств будет значительной, то присоединиться к системе «Мир» будет целесообразно, пояснил посол.

Он также указал, что правительство Анголы рассматривает возможность использования национальных валют при взаимных расчетах. Аугушту да Силва Кунья подчеркнул, что в некоторых странах рубль уже стал расчетной валютой. Однако он также заметил, что для России будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу, так как в настоящий момент доля российского импорта в Анголе находится на незначительном уровне — всего 1,2%.

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