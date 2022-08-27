Чешский министр увидел угрозу революции в Евросоюзе

Чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

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— Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго, — заявил министр.

Блажек также сказал, что к революции может привести как раз отсутствие решения проблемы с ценами на энергоносители, сообщается на портале iDNES.cz.

— Если не будет найдено решение кризиса на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой, — заключил он.

22 августа сообщалось, что Европейский союз и НАТО опасаются вероятного краха договоренности о поддержке Украины в связи с энергетическим и продовольственным кризисами, а также экономической рецессии. Такое мнение выразил Люк МакГи. По его словам, в данный момент лидеры стран Евросоюза больше всего обеспокоены наступающей зимой, которую, вероятно, придется пережить без российского газа.