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28 минут назад

Глава евродипломатии Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для европейцев

Газета.Ruиещё 6

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предрек Евросоюзу серьезные проблемы из-за антироссийских санкций в ближайшей перспективе. Об этом Боррель заявил в ходе беседы с журналистом газеты Kronen Zeitung.

По информации издания, часть граждан Австрии скептически настроена в отношении антироссийских санкций.

«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — заявил Боррель.

Ранее Боррель говорил, что ближайшие месяцы будут сложными для ЕС из-за ситуации на Украине, а жителям Евросоюза придется «заплатить свою цену» за безопасность.

В Европе начались веерные отключения электричества

По его словам, Евросоюз «не может сократить свои обязательства или ослабить решимость, даже когда цена растет», потому что «на карту поставлено будущее братской демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности».

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