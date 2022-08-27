Интервью Медведева и обстрел ЗАЭС: О последних ситуациях вокруг Украины

Российская операция на Украине проходит в "максимально щадящем" варианте, хотя при более жестком кампания могла бы завершиться гораздо быстрее, заявил в пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В интервью французскому телеканалу LCI он также подчеркнул, что российская политика направлена на то, чтобы избежать новой мировой войны, но "как минимум первый ангел вострубил". Кроме того, в пятницу стало известно о предъявлении Службой безопасности Украины обвинений главе Чечни Рамзану Кадырову и возможном визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС уже в начале следующей недели.

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Ход операции

Военнослужащие подразделений 53-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины из-за больших потерь оставили позиции на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате "сосредоточенных огневых ударов" российских военных по позициям в районе Северска и Яковлевки в ДНР украинская сторона потеряла более 50 человек убитыми и девять единиц техники.

Интервью Медведева

Россия проводит военную операцию "по максимально щадящему, умеренному варианту", в котором ее военные, а также войска Донецкой и Луганской народных республик "действуют только в отношении Вооруженных сил Украины", заявил Медведев. При более жестком сценарии, подчеркнул он, "военная кампания могла завершиться гораздо быстрее", но при этом "были бы совершенно иные последствия для Украины".

По словам зампреда Совета безопасности РФ, президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о возможности возвращения Киевом ядерного оружия создал атмосферу, которая "в конечном счете" и вынудила Москву начать операцию.

Медведев также отметил, что отказ украинской стороны от вступления в НАТО является "необходимым, но уже недостаточным условием для достижения мира", а возможность российско-украинских переговоров на высшем уровне "будет зависеть от развития событий".

Комментируя возможность вхождения республик Донбасса в состав России, он подчеркнул, что это возможно, если они сами "проведут необходимые процедуры, то есть референдумы".

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Электроэнергия с Запорожской АЭС больше не поступает на подконтрольные Киеву территории, так как последняя линия электропередачи в их сторону была перебита в четверг из-за действий украинских военных, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Позднее в украинском "Энергоатоме" выступили с утверждением, что электростанция подключена к сети и производит энергию для Украины.

В пятницу Вооруженные силы Украины вновь обстреляли территорию АЭС, сообщили местные власти. По их данным, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, однако радиационный фон в норме.

Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в начале следующей недели, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, миссия может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции.

Киев обвиняет Кадырова

Служба безопасности Украины предъявила обвинения Кадырову по трем статьям уголовного кодекса республики, включая "ведение агрессивной войны" и "совершение умышленных действий с целью изменения границ" Украины. Также обвинения выдвинуты против замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова, который сейчас занимает пост советника главы МЧС России, и росгвардейца Хусейна Меджидова.

Кадыров в ответ предложил определить, куда ему явиться для разбирательства, "кто преступник, кто убийца, кто террорист".

Сомнения Пентагона