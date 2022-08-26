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47 минут назад

Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС

Газета.Ruиещё 3

Председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала в своем Twitter.

Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы, как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики. На этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации", - написал он.

Ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной, сообщала ранее газета Financial Times. В материале говорится, что руководители компаний Евросоюза, которые импортируют газ из Норвегии, все чаще говорят, что стране "следует согласиться на экспорт газа по сниженной цене".

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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