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27 минут назад

Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью

Деловая газета "Взгляд"

Президент Эстонии Алар Карис принял участие в акции волонтеров, занимающихся плетением маскировочных сеток для украинских военных, где предстал перед публикой в футболке с матерным ругательством в адрес русского военного корабля.

Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью
Фото: ReutersReuters

Как отметил депутат Игорь Кравченко, подобная одежда неприемлема для президента страны, 23,67% населения которой составляют русскоязычные граждане, передает «Ридус».

«Год назад Алар Карис на встрече с депутатами говорил о том, что станет президентом для всех – вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил, что его русский несколько «заржавел», но это он исправит. Исправил, ага...Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца аналогичную надпись на эстонском языке... Почему такое отношение к русскоязычным детям? Разочарован!» – заключил Кравченко.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

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