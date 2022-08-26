Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью

«Год назад Алар Карис на встрече с депутатами говорил о том, что станет президентом для всех – вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил, что его русский несколько «заржавел», но это он исправит. Исправил, ага...Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца аналогичную надпись на эстонском языке... Почему такое отношение к русскоязычным детям? Разочарован!» – заключил Кравченко.