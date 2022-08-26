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11 минут назад

Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах

Деловая газета "Взгляд"

В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине.

В США переврали слова Путина об украинцах
Фото: ТАССТАСС

«В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – сообщается в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».

Авторы канала подтверждают, что НАТО сегодня незаменима.

«Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале.

Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.

В мире,Анжела Стент,Фиона Хилл,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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