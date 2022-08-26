В США переврали слова Путина об украинцах

«В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – сообщается в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».