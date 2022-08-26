В США переврали слова Путина об украинцах

В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине.
«В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – сообщается в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».
Авторы канала подтверждают, что НАТО сегодня незаменима.
«Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале.
Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.