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«Саудиты угрожают сократить поставки нефти»

Саудовская Аравия угрожает сократить поставки нефти на фоне приближающейся ядерной сделки Запада с Ираном, пишет The National Interest. Сделка поддержит экономику Ирана и будет невыгодна мировым нефтяным рынкам - она высвободит для экспорта около миллиона баррелей иранской нефти в день.

Эти ожидания, наряду с опасениями по поводу экономического спада, роста инфляции и ослабления спроса, помогли опустить цены на нефть ниже ста долларов за баррель, отметил глава бурильной компании Canary Дэн Эберхарт. Нынешняя позиция Эр-Рияда, отказавшегося нарастить поставки по просьбе США, подтверждает, что Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к Соединенным Штатам на мировой арене, считает Эберхарт.

Чехия предложила отменить упрощенный визовый режим с РФ

Чехия предложила приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией, сообщает Bloomberg. Этот вариант санкций главы МИД ЕС обсудят на встрече в Праге на следующей неделе.

Если такую меру примут, россиянам придется дольше ждать выдачи виз, а взнос будет обходиться дороже (80 евро вместо 35). Как отмечает Bloomberg, это решение может стать компромиссным: некоторые страны - Прибалтика, Польша, Чехия - выступали за полный запрет на выдачу виз россиянам, однако Германия, Греция, Португалия и другие государства ЕС выступили против. Отмена упрощенного визового режима может смягчить разногласия по этому вопросу.

Турция передаст Финляндии и Швеции список террористов

Турция передаст Финляндии и Швеции 350-страничный документ с данными об организациях, которые Анкара считает террористическими. Как сообщает Yeni Şafak, документ будет передан на трехсторонней встрече 26 августа.

Хельсинки и Стокгольм обязались сотрудничать с Турцией в области борьбы с терроризмом в обмен на членство в НАТО. Yeni Şafak отмечает, что после мадридского саммита альянса обновился список людей, экстрадиции которых требует Турция. В список добавлены имена людей, выдачи которых Анкара не смогла добиться ранее.

«Папа римский поддержал идею России о НАТО»

Президент России Владимир Путин утверждает, что НАТО является инструментом американского империализма и средством для укрепления господства США в Европе. Авторы Foreign Affairs заявили, что на международном уровне утверждения Путина о НАТО и опосредованных схватках России с США и «коллективным Западом» завоевали сторонников.

Таких сторонников множество - «от видных ученых до папы римского Франциска». В июне папа заявил, что украинский кризис «возможно, каким-то образом был спровоцирован».

Раскрыта тайна новой лихорадки в Северной Корее

Вспышка новых случаев лихорадки в Северной Корее, которые списывали на COVID-19, оказалась гриппом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на государственные СМИ.