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1 час назад

Лукашенко пригрозил Западу самолетами с ядерным оружием

Мария Иванова

Белоруссия готова ответить на угрозы со стороны Запада и имеет переоборудованные для несения ядерного оружия самолеты. Об этом заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет «Белта».

"Белорусские самолёты Су-24 переоборудованы под ядерное оружие"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты «Су» для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии предостерег западные страны от провокаций, заметив, что «цели определены», а центры принятия решений известны.

«Я не угрожаю никому. Поэтому вы не беспокойтесь. (…) Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным», - констатировал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если тот атакует первым. По словам Лукашенко, у украинских властей была «шальная мысль» атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

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По прогнозу, опубликованному изданием Nature Food, война Вашингтона и его союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом станет выброс в атмосферу более 150 тераграммов (свыше 165 миллионов тонн) сажи, что вызовет ядерную зиму по всей планете и погубит более 5 миллиардов человек.

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