Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацаньем

Он упрекнул канцлера ФРГ и французского лидера в том, что они сделали публичным содержание закрытых разговоров с президентом России Владимиром Путиным , и указал на неприемлемость подобного поведения для европейских политиков.

«Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике. <...> Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что накануне российской спецоперации на Украине Шольц обсуждал с Путиным вопрос о вступлении республики в НАТО и заверял его в отсутствии угрозы для Москвы со стороны Североатлантического альянса. При этом он пообещал, что в ближайшие десятилетия Украина не присоединится к военному блоку.