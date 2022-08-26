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18 минут назад

Лукашенко: белорусские самолёты Су-24 переоборудованы под ядерное оружие

RT на русскомиещё 6

Президент Белоруссии Александр Лукашено заявил, что белорусские самолёты Су-24 переоборудованы для того, чтобы они могли нести ядерное оружие.

"Белорусские самолёты Су-24 переоборудованы под ядерное оружие"
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

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«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолёты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!» — цитирует президента БЕЛТА.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов нападать на Украину.

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