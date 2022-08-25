Украинская чиновница раскрыла замысел Киева о базе НАТО в Крыму

Экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова рассказала на брифинге о планах Киева в отношении Крыма. Она заявила, что украинские власти планируют в случае возвращения региона дать разрешение на постройку на полуострове баз Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что новый виток обсуждения возможной судьбы Крыма начался после проведения ежегодного заседания участников проекта «Крымская платформа».

Официальные лица, которые приняли участие в дискуссии, позволили себе ряд резких высказываний. В Госдуме РФ и Совете Федерации, в свою очередь, предупредили о жестком ответе за покушения на российский суверенитет.

Власти Украины желают, чтобы «Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», подчеркнула чиновница.

Она уточнила, что полуостров является важным плацдармом для контроля за безопасностью в макрорегионе.