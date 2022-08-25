Украинская чиновница раскрыла замысел Киева о базе НАТО в Крыму

Экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова рассказала на брифинге о планах Киева в отношении Крыма. Она заявила, что украинские власти планируют в случае возвращения региона дать разрешение на постройку на полуострове баз Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что новый виток обсуждения возможной судьбы Крыма начался после проведения ежегодного заседания участников проекта «Крымская платформа».
Официальные лица, которые приняли участие в дискуссии, позволили себе ряд резких высказываний. В Госдуме РФ и Совете Федерации, в свою очередь, предупредили о жестком ответе за покушения на российский суверенитет.
Власти Украины желают, чтобы «Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», подчеркнула чиновница.
Она уточнила, что полуостров является важным плацдармом для контроля за безопасностью в макрорегионе.
Вашингтон ранее представил план урегулирования ситуации вокруг Запорожской АЭС. Основным пунктом в нем является вывод российских войск с территории Украины.