В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
39 минут назад

Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить в Крыму базу НАТО

Илья Родин

Экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова рассказала на брифинге о планах Киева в отношении Крыма. Она заявила, что украинские власти планируют в случае возвращения региона дать разрешение на постройку на полуострове баз Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА «Новости».

Украинская чиновница раскрыла замысел Киева о базе НАТО в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что новый виток обсуждения возможной судьбы Крыма начался после проведения ежегодного заседания участников проекта «Крымская платформа».

Официальные лица, которые приняли участие в дискуссии, позволили себе ряд резких высказываний. В Госдуме РФ и Совете Федерации, в свою очередь, предупредили о жестком ответе за покушения на российский суверенитет.

На Украине запустили систему контроля поставок оружия от НАТО

Власти Украины желают, чтобы «Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», подчеркнула чиновница.

Она уточнила, что полуостров является важным плацдармом для контроля за безопасностью в макрорегионе.

Вашингтон ранее представил план урегулирования ситуации вокруг Запорожской АЭС. Основным пунктом в нем является вывод российских войск с территории Украины.

В мире,Армия,НАТО,Совет Федерации,Госдума,ЕС,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители