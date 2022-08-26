Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань

«Необъявленный визит соответствующего американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также противоречит обязательству США поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест», – цитирует сообщение ведомства ТАСС .

Блэкберн прибыла в Тайбэй на военном самолете UC-35A с трехдневным визитом. 2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.