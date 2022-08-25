В парке Победы в Риге завершили снос памятника Освободителям. Трансляцию происходящего вел LSM.

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Работы по сносу памятника велись несколько часов. После демонтажа последнего элемента 79-метрового обелиска, вся конструкция монумента упала на территорию парка Победы в Риге.

Памятник Освободителям был возведен в 1985 году в честь всех погибших в боях за столицу Латвии. Работы по его сносу в Риге начали 23 августа 2022 года. Сначала были демонтированы три скульптуры советских солдат, а позже, 24 августа, «Мать-Родина».

При этом сообщалось, что сотни жителей Риги протестовали против сноса памятника.

Известно, что власти Латвии не станут сохранять монумент, а полностью уничтожат. Россия направляла в МИД страны ноту протеста из-за демонтажа памятника, а также призывала международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике. Москва оставила за собой право принять ответные меры.