Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль проиллюстрировала возможные переговоры делегации ЕС и президента России Владимира Путина доработанной картиной Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина». Изображение она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.
«Однажды время для дипломатии, для настоящего разговора придет. Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС», - написала Кнайсль.
На картине, которой она проиллюстрировала свое сообщение, вождь Октябрьской революции заменен на российского лидера Владимира Путина.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой Владимир Путин посетил в 2018 году, была вынуждена уехать из родной страны. В интервью RT DE она рассказала, что подверглась на родине настоящей травле из-за хороших отношений с президентом России. Карин Кнайсль отметила, что в итоге переехала в Ливан, где чувствует себя в большей безопасности и более свободной, чем в ЕС.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали высылать российских дипломатов.