Кнайсль проиллюстрировала «встречу» делегации ЕС с Путиным картиной Серова

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль проиллюстрировала возможные переговоры делегации ЕС и президента России Владимира Путина доработанной картиной Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина». Изображение она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

Фото: Reuters Reuters

«Однажды время для дипломатии, для настоящего разговора придет. Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС», - написала Кнайсль.

На картине, которой она проиллюстрировала свое сообщение, вождь Октябрьской революции заменен на российского лидера Владимира Путина.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой Владимир Путин посетил в 2018 году, была вынуждена уехать из родной страны. В интервью RT DE она рассказала, что подверглась на родине настоящей травле из-за хороших отношений с президентом России. Карин Кнайсль отметила, что в итоге переехала в Ливан, где чувствует себя в большей безопасности и более свободной, чем в ЕС.