Часы на башне Биг-Бен остановились

Часы на башне Биг-Бен в Лондоне остановили по техническим причинам. Как сообщает «Говорит Москва», в парламенте Великобритании рассказали, что в механизм устанавливают новые ключевые комплектующие.

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В ближайшее время часы должны вернуться к нормальной работе, детали работ по замене запчастей не раскрываются.

Напомним, что официальное название башни — башня Елизаветы. «Народное» название закрепилось за ней из-за главного колокола «Большого Бена», который весит более 13,5 тонн. В начале каждого часа по нему ударяют молотки, а дополнительные колокола звенят с интервалом в 15 минут.