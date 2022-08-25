Часы на башне Биг-Бен остановились

Часы на башне Биг-Бен в Лондоне остановили по техническим причинам. Как сообщает «Говорит Москва», в парламенте Великобритании рассказали, что в механизм устанавливают новые ключевые комплектующие.
В ближайшее время часы должны вернуться к нормальной работе, детали работ по замене запчастей не раскрываются.
Напомним, что официальное название башни — башня Елизаветы. «Народное» название закрепилось за ней из-за главного колокола «Большого Бена», который весит более 13,5 тонн. В начале каждого часа по нему ударяют молотки, а дополнительные колокола звенят с интервалом в 15 минут.
В прошлый раз часовой механизм отключали на пять лет — его остановили в августе 2017 года из-за реставрации башни, которая продлилась до апреля 2022 года.