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10 минут назад

Шольц высказался о поддержке Украины

Lenta.ruиещё 7

Германия никогда не станет действовать в одиночку и будет ориентироваться на мнение союзников в вопросе поддержки Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с избирателями в Магдебурге, сообщает ТАСС.

Шольц высказался о поддержке Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы предоставим [Украине] то, что у нас есть на складах. И мы посмотрим, что можно поставить с помощью нашей промышленности, но мы никогда не пойдем в одиночку, а всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — высказался канцлер.

Он отметил, что ради поддержки Украины Берлин отказался о принципов, согласно которым ФРГ не поставляла оружие в кризисные регионы мира.

По словам канцлера, именно поэтому ФРГ совместно с другими странами Запада «поставила Киеву современное и эффективное оборудование, которое будет полезно в войне на Украине».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает абсолютный дефицит запасов оружия из-за военной помощи Украине. По словам политика, по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани».

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