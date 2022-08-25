Шольц высказался о поддержке Украины

«Мы предоставим [Украине] то, что у нас есть на складах. И мы посмотрим, что можно поставить с помощью нашей промышленности, но мы никогда не пойдем в одиночку, а всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — высказался канцлер.