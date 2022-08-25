Самый молодой пилот быстрее всех облетел мир. Видео

17-летний бельгиец Мак Резерфорд, облетел землю на сверхлегком самолете и установил двойной рекорд. Подросток стал не только самым молодым человеком, совершившим кругосветку, но и самым быстрым пилотом, которому удалось облететь мир. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказались кадры с юным летчиком-рекордсменом.
Как уточняется, путешествие Резерфорда стартовало 23 марта в Софии, во время него молодой человек посетил 52 страны. Кроме того, Резерфорд на своем самолете дважды пересек экватор, а спустя пять месяцев он снова прилетел в столицу Болгарии.
Мак оказался не единственным членом семьи, побившим рекорд. В начале этого года его сестра Зара Резерфорд попала в книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой молодой летчицей, облетевшей мир. 19-летняя девушка совершила путешествие, длившееся 155 дней. Похоже, брат Зары пошел по стопам своей сестры.
Ранее сообщалось, что россиянин Руслан Шакин на протяжении трех лет бежит вокруг света. Он решил преодолеть 40 тысяч километров – расстояние, которое равно окружности экватора.