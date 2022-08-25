Самый молодой пилот быстрее всех облетел мир. Видео

17-летний бельгиец Мак Резерфорд, облетел землю на сверхлегком самолете и установил двойной рекорд. Подросток стал не только самым молодым человеком, совершившим кругосветку, но и самым быстрым пилотом, которому удалось облететь мир. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказались кадры с юным летчиком-рекордсменом.

Как уточняется, путешествие Резерфорда стартовало 23 марта в Софии, во время него молодой человек посетил 52 страны. Кроме того, Резерфорд на своем самолете дважды пересек экватор, а спустя пять месяцев он снова прилетел в столицу Болгарии.

Мак оказался не единственным членом семьи, побившим рекорд. В начале этого года его сестра Зара Резерфорд попала в книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой молодой летчицей, облетевшей мир. 19-летняя девушка совершила путешествие, длившееся 155 дней. Похоже, брат Зары пошел по стопам своей сестры.