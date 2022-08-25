В Крыму отреагировали на планы Зеленского "вернуть" Крым

"Все эти заявления - ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом - это плохая затея. Это осознают даже те - несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, - кто эти заявления делают", - пояснил Бобков.