В Крыму отреагировали на планы Зеленского "вернуть" Крым

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах "вернуть" Крым любым путем являются ахинеей, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА "Новости".
По его словам, попытка что-то забрать у России, которая является ядерной державой, плохая затея.
"Все эти заявления - ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом - это плохая затея. Это осознают даже те - несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, - кто эти заявления делают", - пояснил Бобков.
С точки зрения вице-спикера парламента Крыма, риторика Киева находится на грани адекватности, и используется она для того, чтобы попытаться найти обоснование превращения Украины в арену противостояния с Россией. По его мнению, к заявлениям украинских властей стоит относиться с осторожностью на фоне продолжения боевых действий.
"Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно", - заключил Бобков.
Ранее сообщалось, что в Белом доме отреагировали на намерение Зеленского вернуть Крым "любыми средствами".