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1 час назад

В Крыму назвали плохой затеей планы Зеленского "вернуть" полуостров

Газета.Ruиещё 2

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах "вернуть" Крым любым путем являются ахинеей, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА "Новости".

В Крыму отреагировали на планы Зеленского "вернуть" Крым
Фото: ReutersReuters

По его словам, попытка что-то забрать у России, которая является ядерной державой, плохая затея.

"Все эти заявления - ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом - это плохая затея. Это осознают даже те - несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, - кто эти заявления делают", - пояснил Бобков.

С точки зрения вице-спикера парламента Крыма, риторика Киева находится на грани адекватности, и используется она для того, чтобы попытаться найти обоснование превращения Украины в арену противостояния с Россией. По его мнению, к заявлениям украинских властей стоит относиться с осторожностью на фоне продолжения боевых действий.

"Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно", - заключил Бобков.

Ранее сообщалось, что в Белом доме отреагировали на намерение Зеленского вернуть Крым "любыми средствами".

Зеленский уклончиво ответил на вопрос о независимости Украины

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