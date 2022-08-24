В США высказались о сроках окончания конфликта на Украине

Вашингтон не исключает, что российско-украинский конфликт затянется еще на несколько месяцев, но спрогнозировать его точную продолжительность не в состоянии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

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По данным агентства, соответствующее заявление Кирби сделал на регулярном брифинге для журналистов. Один из представителей СМИ, в частности, спросил у него о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

«Я бы не стал рассматривать это как индикатор какого-то рода, показывающий, сколько, по нашему мнению, будет идти конфликт. Мы не знаем на сколько еще месяцев он затянется», — ответил журналисту Кирби.

По его словам, в случае с новым пакетом военной помощи речь идет о «дополнительном механизме, который США использовали прежде и делают это сейчас».