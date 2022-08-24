Вучич предрек Европе катаклизм

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон предупредил своих граждан, что прошло время благосостояния, что очевидно. <...> Мы каждый день боремся [с кризисом], и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. <...> В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм», — спрогнозировал глава государства.