Вашингтон проигнорировал доклады ЦРУ об опасности конфронтации с РФ

«БиллБилл Бернс, будучи послом США в Москве, написал в секретном докладе в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне проигнорировали это», — заявил британский журналист и писатель Филип Шорт.