На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

На Кипре нашли новый рекомбинантный штамм ВИЧ типа 1, который вызывает СПИД. Его обнаружили у 14 мужчин, передает Phileleftheros.

Фото: ВИЧ Serhii Hudak, KeystonePressAgency, globallookpress ВИЧ Serhii Hudak, KeystonePressAgency, globallookpress

Новый штамм был найден исследователями из Кипрского университета и американской Лос-Аламосской лаборатории. Результаты их работы были обнародованы в британским медицинском журнале Virulence.

«CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре», - пишет газета.

Как утверждается, этот штамм ВИЧ продолжает распространяться. На данный момент не установлено, какими симптомами он сопровождается.