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14 минут назад

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

ТК «Звезда»

На Кипре нашли новый рекомбинантный штамм ВИЧ типа 1, который вызывает СПИД. Его обнаружили у 14 мужчин, передает Phileleftheros.

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ
Фото: ВИЧ Serhii Hudak, KeystonePressAgency, globallookpressВИЧ Serhii Hudak, KeystonePressAgency, globallookpress

Новый штамм был найден исследователями из Кипрского университета и американской Лос-Аламосской лаборатории. Результаты их работы были обнародованы в британским медицинском журнале Virulence.

«CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре», - пишет газета.

Как утверждается, этот штамм ВИЧ продолжает распространяться. На данный момент не установлено, какими симптомами он сопровождается.

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Ранее стало известно, что четвертого человека в мире излечили от ВИЧ. Спасти женщину удалось при помощи пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови.

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