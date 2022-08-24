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31 минуту назад

Зеленский виртуально поучаствует на Совбезе ООН вопреки позиции РФ

Елена Прошина

Члены Совета безопасности ООН проголосовали за виртуальное участие президента Украины Владимира Зеленского на заседании всемирной организации. Российская сторона проголосовала против такого решения, но осталась в меньшинстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский виртуально поучаствует на Совбезе ООН вопреки позиции РФ
Фото: Сайт президента УкраиныСайт президента Украины

Согласно просьбе Киева, Зеленский примет участие в заседании в виртуальном формате. Россия проголосовала против, настаивая на очном участии. Однако остальные страны, кроме воздержавшегося Китая, одобрили просьбу украинской стороны.

В связи с такими результатами голосования постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что он будет следить за заседанием до его окончания.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал обсудить в Совбезе ООН высказывания посла Украины в Казахстане.

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