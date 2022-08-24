Зеленский виртуально поучаствует на Совбезе ООН вопреки позиции РФ

Члены Совета безопасности ООН проголосовали за виртуальное участие президента Украины Владимира Зеленского на заседании всемирной организации. Российская сторона проголосовала против такого решения, но осталась в меньшинстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Сайт президента Украины Сайт президента Украины

Согласно просьбе Киева, Зеленский примет участие в заседании в виртуальном формате. Россия проголосовала против, настаивая на очном участии. Однако остальные страны, кроме воздержавшегося Китая, одобрили просьбу украинской стороны.

В связи с такими результатами голосования постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что он будет следить за заседанием до его окончания.