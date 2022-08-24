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41 минуту назад

Байден выделил крупнейший пакет военной помощи Украине

Елена Прошина

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере почти трех миллиардов долларов. Соответствующее заявление главы Соединенных Штатов появилось на сайте Белого дома.

Байден приурочил выделение пакета помощи ко Дню независимости Украины. По словам президента США, страна получит «оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов».

«Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары, а также гарантирует, что Киев сможет продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе», — добавил Байден.

Затем он поздравил народ Украины с Днем независимости, подчеркнув, что этот день служит «убедительным подтверждением того, что страна остается и останется суверенным и независимым государством».

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