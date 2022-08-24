Байден выделил крупнейший пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере почти трех миллиардов долларов. Соответствующее заявление главы Соединенных Штатов появилось на сайте Белого дома.

«Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары, а также гарантирует, что Киев сможет продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе», — добавил Байден.

Затем он поздравил народ Украины с Днем независимости, подчеркнув, что этот день служит «убедительным подтверждением того, что страна остается и останется суверенным и независимым государством».