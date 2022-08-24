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14 минут назад

СМИ: Оливер Стоун снял фильм о Назарбаеве за $7 миллионов

Мария Иванова

Казахстанский журналист Михаил Казачков рассказал, что «Фонд Нурсултана Назарбаева» потратил семь миллионов долларов на документальный фильм Оливера Стоуна «Казах. История золотого человека» о экс-президенте страны. Об этом он написал в своем блоге.

СМИ: Оливер Стоун снял фильм о Назарбаеве за $7 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казачков выяснил, что заказчиком фильма выступил «Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы». Оператором сделки стал «Государственный центр поддержки национального кино», через него был найден подрядчик - Оливер Стоун, режиссер фильмов «Народ против Ларри Флинта», «Александр» и документального «Интервью с Путиным».

Позже, по словам журналиста, фонд реорганизовали и он стал «Фондом Нурсултана Назарбаева». Казачков подчеркнул, что фонд - частное юрлицо, единственным учредителем которого является сам Назарбаев.

«Получается, что Елбасы сам заказал и оплатил фильм про Елбасы», - отметил журналист.

Казачков добавил, что картину показывали на отечественных каналах и нескольких международных кинофестивалях - к примеру, в Минске. Фильм представляет собой интервью Назарбаева о Казахстане, «в некотором роде подведение итогов работы».

Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сообщил об отставке в марте 2019 года. Свои полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената Казахстана.

В мире,Михаил Казачков,Оливер Стоун,Владимир Путин,
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