В Британии призвали жестче преследовать олигархов из РФ

Проживающих на британской территории и нарушающих закон страны российских олигархов необходимо жестче преследовать и сажать за решетку вместе с причастными к их преступлениям. С таким призывом к правоохранительным органам выступила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сообщает Evening Standart.

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Глава МВД отметила, что в тюрьмы также должны отправиться «адвокаты, агенты по недвижимости и бухгалтеры», содействующие отмыванию денег, коррупции и обходу санкций.

«Я четко заявляла о необходимости преследовать этих преступников еще жестче и заставлять их платить за свои активы, полученные коррупционным путем», — добавила она.

Пател заверила, что дополнительные полномочия, которые помогут полиции и Национальному агентству по борьбе с преступностью преследовать правонарушителей, будут введены в новом законодательстве, которое должно быть принято позже в этом году.