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47 минут назад

Глава МВД Британии призвала жестче преследовать российских олигархов

Lenta.ru

Проживающих на британской территории и нарушающих закон страны российских олигархов необходимо жестче преследовать и сажать за решетку вместе с причастными к их преступлениям. С таким призывом к правоохранительным органам выступила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сообщает Evening Standart.

В Британии призвали жестче преследовать олигархов из РФ
Фото: ReutersReuters

Глава МВД отметила, что в тюрьмы также должны отправиться «адвокаты, агенты по недвижимости и бухгалтеры», содействующие отмыванию денег, коррупции и обходу санкций.

«Я четко заявляла о необходимости преследовать этих преступников еще жестче и заставлять их платить за свои активы, полученные коррупционным путем», — добавила она.

Российские олигархи начали избавляться от жилья в Лондоне

Пател заверила, что дополнительные полномочия, которые помогут полиции и Национальному агентству по борьбе с преступностью преследовать правонарушителей, будут введены в новом законодательстве, которое должно быть принято позже в этом году.

Ранее министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув заявил, что правительство придумало новый способ борьбы с олигархами — в настоящее время готовится законопроект, обязующий риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости.

В мире,Майкл Гоув,
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