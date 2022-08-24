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39 минут назад

Макрон признал конец «периода изобилия»

Алиса Селезнёва

Мировые кризисы, в том числе украинский и экологический, знаменуют собой завершение периода «изобилия», обществу необходимо сплотиться, чтобы пережить их последствий. Об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет РИА Новости.

Макрон заявил о конце «периода изобилия»
Фото: ReutersReuters

Такое заявление глава государства сделал, открывая первое после летних каникул заседание Совета министров Франции.

«Мы переживаем большие потрясения (…) По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия (…) Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», - отметил он.

Среди кризисов Макрон упомянул и украинский, и климатический, спровоцированный засухой и пожарами. Отдельно он заявил об «изменениях в Мали», которые вынудили Францию реорганизовать свои силы в зоне африканского Сахеля, а также отметил появление новых рисков, в том числе в цифровой сфере, пишет ТАСС.

«Мы должны (…) говорить открыто о том, что наша свобода, режим свободы, в котором мы привыкли жить, имеет цену. И иногда, когда требуется его защищать, предполагаются жертвы», - заметил французский лидер.

Макрон выразил надежду, что Франция консолидируется «вокруг курса, который позволит укрепить суверенитет, французскую и европейскую независимость».

Макрон призвал не идти на компромисс с Россией

Ранее президент Эммануэль Макрон на саммите «Крымская платформа» призвал не проявлять слабости и отказаться от «духа компромисса» в разрешении украинского кризиса.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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