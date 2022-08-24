Макрон заявил о конце «периода изобилия»

Мировые кризисы, в том числе украинский и экологический, знаменуют собой завершение периода «изобилия», обществу необходимо сплотиться, чтобы пережить их последствий. Об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет РИА Новости.
Такое заявление глава государства сделал, открывая первое после летних каникул заседание Совета министров Франции.
«Мы переживаем большие потрясения (…) По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия (…) Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», - отметил он.
Среди кризисов Макрон упомянул и украинский, и климатический, спровоцированный засухой и пожарами. Отдельно он заявил об «изменениях в Мали», которые вынудили Францию реорганизовать свои силы в зоне африканского Сахеля, а также отметил появление новых рисков, в том числе в цифровой сфере, пишет ТАСС.
«Мы должны (…) говорить открыто о том, что наша свобода, режим свободы, в котором мы привыкли жить, имеет цену. И иногда, когда требуется его защищать, предполагаются жертвы», - заметил французский лидер.
Макрон выразил надежду, что Франция консолидируется «вокруг курса, который позволит укрепить суверенитет, французскую и европейскую независимость».
Ранее президент Эммануэль Макрон на саммите «Крымская платформа» призвал не проявлять слабости и отказаться от «духа компромисса» в разрешении украинского кризиса.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».