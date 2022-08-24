Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 миллиарда на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», — заявил он.