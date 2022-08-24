Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,8 млрд, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Байден поздравил граждан Украины с Днем независимости и подчеркнул, что США поддерживают украинский народ, который «продолжает борьбу за защиту своего суверенитета».
«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 миллиарда на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», — заявил он.
По его словам, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и др.
Несколькими днями ранее Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $775 млн.