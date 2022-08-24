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52 минуты назад

Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Газета.Ruиещё 6

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,8 млрд, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Байден поздравил граждан Украины с Днем независимости и подчеркнул, что США поддерживают украинский народ, который «продолжает борьбу за защиту своего суверенитета».

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 миллиарда на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», — заявил он.

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По его словам, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и др.

Несколькими днями ранее Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $775 млн.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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