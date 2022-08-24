Как Украину 31 год отрывали от России

Сегодня Украина отмечает 31-ю годовщину независимости. За это время сменились семь украинских лидеров, выступавших с разными политическими лозунгами и программами, но уводивших страну все дальше от России. Какую роль президенты Украины сыграли в отношениях двух братских народов, разбиралась «Комсомольская правда».

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Леонид Кравчук

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Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук руководил страной в 1991 – 1994 годах и был одним из тех, кто в Беловежской пуще подписал приговор СССР.

Официально он обещал, что будет «делать все для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов», а также не допустит «насильственной украинизации русских». Но по факту именно Кравчук начал отделение Украины от России, подписав 26 февраля 1992 года в Хельсинки Заключительный акт о начале интеграции в ЕС.

Леонид Кучма

Дело Кравчука по дистанцированию от России продолжил и его приемник – Леонид Кучма, занимавший пост президента Украины в 1994 – 2005 годах. Именно Кучма стал идеологом этого процесса, изложив свою точку зрения в книге «Украина – не Россия».

Также второй президент Украины в 1997 году поставил подпись под «Хартией об особом партнерстве Украины и НАТО».

Виктор Ющенко

Ставший в 2005 году президентом в результате «оранжевой революции» Виктор Ющенко управлял Украиной до 2010 года. Он изначально пользовался поддержкой США и ЕС и проводил прозападный курс.

Ющенко считает главным своим достижением «воссоздание справедливой истории украинской нации». Именно при нем был создан Украинский институт национальной памяти, который формировал «правильную» историю. Была реабилитирована Украинская повстанческая армия (УПА) (экстремистская организация, запрещенная в России), героем «за выдающийся личный вклад в борьбу за свободу и независимость Украины» объявили сотрудничавшего с фашистами и причастного к массовым убийствам поляков и евреев Степана Бандеру.

Виктор Янукович

Изначально Виктор Янукович, пришедший к власти в 2010 году, воспринимался как пророссийски настроенный политик. В ходе предвыборной кампании он даже обещал вернуть госстатус русскому языку и называл отношения с Россией приоритетом своей политики.

Однако в итоге стратегическим направлением для Януковича стала интеграция в Европейский союз, он инициировал Соглашение об ассоциации с ним, а в Таможенный союз с Россией входить отказался, раскритиковав это объединение.

В итоге Виктор Янукович объявил, что государственным будет только украинский язык и даже публично «порол» чиновников за пользование русским. Однако президент отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС и был снесен новым, «кровавым» майданом.

Александр Турчинов

Александр Турчинов формально не может считаться президентом Украины, однако он исполнял обязанности главы государства с 23 февраля по 7 июня 2014 года. Именно Турчинов развязал войну в Донбассе, официально назвав ее антитеррористической операцией (АТО).

Петр Порошенко

С Петром Порошенко, который возглавлял Украину с 2014 по 2019 год, были связаны надежды на завершение военного противостояния на Донбассе и прекращение обстрелов мирных жителей, он также обещал дать русскоязычным украинцам свободно говорить на родном языке. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.

При Порошенко началась тотальная «декоммунизация», а «на самом деле борьба с русскими и советскими памятниками и названиями», отмечает издание. Были запрещены изучение русского языка в школах, российские СМИ и интернет-ресурсы. Также Порошенко добился для раскольнической церкви на Украине автокефалии, а дата создания УПА стала национальным праздником.

Владимир Зеленский

Как и ряд украинских лидеров до него, Владимир Зеленский использовал в своей предвыборной кампании обещание дать право регионам говорить и учить детей на том языке, на котором они захотят. Однако, придя к власти в 2019 году, Зеленский до этого дававший концерты на русском, с большими связями и бизнесом в России, позволил вступить в силу законам, запрещающим говорить русскоязычным на родном языке даже в магазинах и кафе.

Все СМИ, которые могли хоть иногда не соглашаться с Зеленским, были закрыты, а политики, которые могли быть связаны с Россией, арестованы. Президент провозгласил ускоренное вступление в НАТО и начал подготовку к силовому решению вопроса Донбасса.