Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала российских туристов угрозой безопасности страны. Как сообщает РИА Новости, в эфире местного телеканала политик назвала проблемой то, что власти не могут проверить всех прибывающих из России людей.

Каллас также повторила, что поездки в страны Европы являются «привилегией», а не «правом человека». По ее мнению, если туристы из Москвы и Санкт-Петербурга столкнутся с ограничениями на въезд, то они повлияют на решения российских властей.

Напомним, что ранее Каллас призвала ограничить выдачу россиянам шенгенских виз и запретить въезд по уже оформленным разрешениям. Она сделала это после призыва президента Украины Владимира Зеленского изолировать жителей РФ.