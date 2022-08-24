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52 минуты назад

Премьер Эстонии назвала российских туристов угрозой безопасности

Рамблер

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала российских туристов угрозой безопасности страны. Как сообщает РИА Новости, в эфире местного телеканала политик назвала проблемой то, что власти не могут проверить всех прибывающих из России людей.

Каллас также повторила, что поездки в страны Европы являются «привилегией», а не «правом человека». По ее мнению, если туристы из Москвы и Санкт-Петербурга столкнутся с ограничениями на въезд, то они повлияют на решения российских властей.

Напомним, что ранее Каллас призвала ограничить выдачу россиянам шенгенских виз и запретить въезд по уже оформленным разрешениям. Она сделала это после призыва президента Украины Владимира Зеленского изолировать жителей РФ.

В ЕС обсудят единый подход к выдаче виз россиянам

Такие меры поддержали в Латвии и Финляндии, а власти Германии вынесли на обсуждение проект соответствующего решения Евросоюза в рамках санкций. При этом канцлер Олаф Шольц признался, что пока не может представить себе введение подобных ограничений против России.

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