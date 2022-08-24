Папа Римский отреагировал на убийство Дугиной

Папа Римский Франциск назвал дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарью одной из невинных жертв, погибших из-за войны. Так он прокомментировал новость о ее убийстве, передает Reuters.

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Понтифик выразил соболезнования по поводу смерти Дугиной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о непричастности Киева к убийству дочери Дугина. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи».