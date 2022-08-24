Пока вы спали: условие для въезда россиян в Литву и заявление Трасс о ядерном оружии

Калининградских врачей признали виновными в убийстве ребенка

Коллегия присяжных в Московском областном суде признала виновными в убийстве новорожденного Елену Белую и Элину Сушкевич, изменив таким образом ранее вынесенный калининградским врачам оправдательный приговор. Об этом ТАСС заявил адвокат Камиль Бабасов.

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«Признали виновными обеих», - пояснил Бабасов, подчеркнув, что защита намерена обжаловать это решение присяжных.

Глава МИД Великобритании готова применить ядерное оружие

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании и нынешняя глава внешнеполитического ведомства страны Лис Трасс заявила о том, что в случае необходимости применила бы ядерное оружие. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», - подчеркнула политик на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

В Литве предложили задавать россиянам вопрос про Крым

Граждане России, желающие въехать на территорию Литвы, должны отвечать на границе на вопрос о принадлежности Крыма. Вильнюс может ввести такое правило и в одностороннем порядке. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, пишет РИА Новости.

«И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», - заметил Ландсбергис.

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям

В районе памятника Освободителям в Риге задержаны 14 человек, протестовавшие против демонтажа монумента. Об этом сообщила латвийская полиция.

«14 человек, которых неоднократно просили прекратить правонарушения, не подчинились законным требованиям полиции. Их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях», - отмечается в пресс-релизе.

В Египте начались переговоры о выплатах семьям погибших при крушении A321

Представители родственников россиян, погибших в 2015 году в результате взрыва над Синаем лайнера А321 компании «Когалымавиа», провели в Каире первый тур переговоров с египетскими властями о возможности выплаты компенсаций. Переговоры идут на фоне рассмотрения в египетских судах исков россиян к властям страны, пишет «Коммерсант».